Каменских сверкнула формами в трендовом купальнике
Настя Каменских сбежала от холодного киевского сентября в жаркую Турцию, где у нее запланирован концерт. При этом певица успела также понежиться на пляже, а заодно и порадовать поклонников свежими фото в купальнике, сообщает РБК-Украина.
Настя позировала на территории отеля в раздельном купальнике с трендовым анималистичным принтом "корова". На одном из снимков она запечатлена боком, демонстрируя аппетитные ягодицы.
На другом же акцент сделан на пышный бюст знаменитости.
"Гастроли", - лаконично подписала фото Каменских.
Поклонники Насти в комментариях отметили ее шикарную фигуру и соблазнительные формы и не стали скупиться на комплименты.
- Шикарная
- Красотка
- Неотразимая и талантливая
- Крашиха
- Видно кое-что
- Интересно, как Потап реагирует на столь частое расставание. Ещё и с такими фото. Ещё и когда стольким мужчинам нравится Настя
- Классная
- Купальник клевый
- Уф, какая бейба