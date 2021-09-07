Экс-соперник Усика дал прогноз на бой украинца против Джошуа

Американский боксер Майкл Хантер сделал прогноз на бой между украинцем Александром Усиком и чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа, сообщает Новое время.

"Думаю, Александр Усик побьет Энтони Джошуа. Считаю, он лучше как боксер. Думаю, что Джошуа только учится основам бокса на наивысшем уровне.

Не вижу непременного поединка с кем-то из них, пока у них есть обязательства. Но я бы хотел подраться с Джошуа в недалеком будущем", — сказал Майкл.

Хантер провел на профессиональном ринге 22 боя. На его счету 20 побед, 1 поражение и 1 ничья. Единственным боксером, кто победил американца, является Усик. Весной 2017 года Александр выиграл единогласным решением судей.

Бой между Усиком и Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба Тоттенхэм.

В контракте на поединок прописана опция реванша. На кону в бою будут стоять чемпионские титулы WBA, WBO, IBF и IBO, которыми владеет Джошуа.

Усик на профессиональном ринге одержал 18 побед в 18 поединках. Джошуа за карьеру провел 25 боев. На счету британца 24 победы и 1 поражение.