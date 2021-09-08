В Киеве заметили электрический Harley-Davidson

Компания Harley-Davidson совсем недавно освоила выпуск электрических мотоциклов, но первая такая техника уже появилась в Украине. В частности, один из электроХарлеев недавно заметили на дорогах Киева, сообщает АвтоПортал.

Фото эксклюзивного мотоцикла опубликовал в своем Фейсбуке директор компании Ecodrive Владимир Кулик. Ему даже удалось немного поговорить с владельцем: выяснилось, что в Украине есть уже два электрических Harley-Davidson. Конкретно этот экземпляр принадлежит ресторатору, блогеру и руководителю гоночного проекта Racer Максиму Сергееву. Свой мотоцикл он приобрел у официального дилера американской марки в Украине. Цены на электробайки стартуют от 36 600 евро.

Отметим, что пока Harley-Davidson выпускает (с 2019 года) одну модель электробайка – LiveWire. Мотоцикл оснащается электродвигателем мощностью 78 кВт/105 л.с. (116 Нм), набирая «сотню» чуть больше, чем за 3 секунды, и ускоряясь до 177 км/ч (максималка ограничена электронно на отметке 110 миль/ч). Батарея – емкостью 15,5 кВтч, в городском цикле запас хода составляет 235 км, в смешанном – 153 км. Предусмотрена поддержка быстрых зарядок постоянного тока, благодаря чему в режиме 0-100% мотоцикл можно зарядить за 60 минут, в режиме 0-80% — за 45 минут или в наиболее реалистичном режиме 20-80% — за 30 минут.

В оснащение двухколесника на батарейках входят мультимедиа с 4,3-дюймовым TFT-дисплеем, модуль Bluetooth, система ABS и др.

В США стоимость Harley-Davidson LiveWire несколько ниже, чем в Украине: от 29 799 долларов.