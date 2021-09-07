Талибы объявили новый состав правительства Афганистана

Террористическое движение "Талибан" объявило новый состав правительства Афганистана. Нынешний состав будет временным, а не постоянным, сообщает РБК-Украина.

Сообщается, что исполняющим обязанности премьер-министра Афганистана станет мулла Мохаммад Хасан Ахунд. Его заместителем будет один из лидеров талибов мулла Абдул Гани Барадар.

Также сообщается, что министром разведки назначен мулла Абдул Хак Васик, министром обороны - сын основателя "Талибана" Мухаммад Якуб Муджахид.

МВД Афганистана возглавит сын основателя "Сети Хаккани" Сираджуддин Хаккани, Министерство культуры и информации - официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.

Главой Министерство иностранных дел Афганистана назначен мулла Амир Хан Муттаки.

Напомним, талибы несколько дней откладывали объявление нового состава правительства из-за разногласий между лидерами.

Ранее предполагалось, что его возглавит Абдул Гани Барадар.

Автор: Сергей Новиков