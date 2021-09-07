Украина с 13 сентября перейдет на "желтый" уровень эпидопасности

Министерство здравоохранения подало в Кабинет министров представление о переходе Украины с 13 сентября на "желтый" уровень эпидемиологической опасности, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня состоялось несколько правительственных встреч и совещаний, которые четко показывают, что Украина сегодня превысила индикаторы, которые могут перевести страну из "зеленого" уровня в "желтый". Мы от Минздрава подали соответствующее представление в Кабмин" , - сказал сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина24" во вторник.

Ляшко сообщил, что на текущей неделе состоится заседание Комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), которая рассмотрит это представление.

"Скорее всего, что со следующего понедельника Украина перейдет в "желтый" уровень эпидопасности и будут установлены дополнительные ограничения, которые предусмотрены для "желтого" уровня и которые касаются массовых мероприятий" , - сказал он.

Ляшко напомнил, что в Украине действует адаптивный карантин, а вакцинация является единственным средством защиты от эпидемии.