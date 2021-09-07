На Волыни у младенца подтвердили COVID-штамм "Дельта"

В Волынской области штамм коронавируса "Дельта" обнаружен у 47 человек, в том числе и у новорожденного, сообщает Деловая столица.

Об этом заявила главный государственный санитарный врач Волынской области Наталия Янко.

"В нашей области лабораторно подтверждено 47 случаев штамма "Дельта". Среди заболевших — жители разных административных территорий в возрасте от 17 дней до 71 года" , — отметила Янко.

Она подчеркнула, что среди этих пациентов не было ни одного привитого даже одной дозой вакцины. Также санврач сообщила, что большинство носителей нового штамма вируса не выезжали не только из Украины, но и за пределы области — это свидетельствует об активной циркуляции и местной передаче возбудителя.

В целом, по ее словам, темпы роста заболеваемости в области значительно ускорились. Коэффициент выявления случаев инфицирования превысил предельные для "зеленой" зоны на 4%. По сравнению с прошлой неделей вдвое выросла суточная смертность от COVID-19, обнаружено вдвое больше больных (250 случаев против 110), заболели 28 детей в возрасте от 5 месяцев до 17 лет.

Кроме того, сообщила Янко, зафиксирована вспышка коронавируса в школьном коллективе.

"В школе поселка городского типа Турийск выявлено 6 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 у работников заведения. Вспышка получил распространение в семейных очагах, где заболело еще 8 человек, в том числе двое детей от 7 месяцев до 7 лет" , — отметила она.

Все больные находятся на амбулаторном лечении и самоизоляции. Школа перешла на дистанционную форму обучения. Всего в заведении 27 работников, из которых только двое привиты, и 110 учеников.

В области полный курс вакцинации прошли только 29% работников образования.