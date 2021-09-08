День жизненных перемен и возможностей – прогноз наиболее ярких астрологических аспектов для каждого знака зодиака. ﻿В среду, 8 сентября, третий лунный день лунного календаря. Растущая Луна находится в знаке зодиака Весы, сообщает Корреспондент.

Луна в Весах – подходящее время для отдыха после напряженной работы. Лучше не начинать чего-то нового и глобального, а быстро завершить текущие дела. Принятие важных решений желательно перенести. Благоприятный период для новых знакомств, приема гостей, общения с партнерами.

8 сентября – день борьбы и напора, благоприятный момент для важных перемен в жизни. Недопустима пассивность: как сложатся дела и отношения сегодня, такими они будут весь лунный месяц. Возможно обострение конфликтов даже между близкими людьми, поэтому нужно стараться подавлять негативные эмоции.

Гороскоп для всех знаков зодиака на 8 сентября 2021

Овен (21.03−19.04)

Овнов ожидает напряженный день, требующий серьезного отношения к делам. Будут возникать неожиданные препятствия, для решения которых звезды советуют проявить настойчивость и подключить нужные связи. Не исключены домашние и личные проблемы. Приятным моментом может стать возвращение старого долга.

Телец (20.04−20.05)

Звезды обещают Тельцам перспективный и насыщенный день, который наиболее подходит для работы в коллективе, деловых встреч и переговоров. Вероятно улучшение финансового положения, многообещающая поездка или командировка.

Близнецы (21.05−21.06)

Дела Близнецов пойдут в гору, что может вызвать зависть у окружающих. На фоне активной работы возможно обострение хронических заболеваний и непредвиденные домашние хлопоты. В целом довольно противоречивый день, несущий перемены и непредвиденные ситуации.

Рак (22.06−22.07)

Раки смогут продвинуться по карьерной лестнице. При этом важно поменьше откровенничать с коллегами и друзьями.

Не исключены разочарования в собственных силах, однако представители знака получат реальный шанс осуществить свои идеи.

Лев (23.07−22.08)

Звезды советуют Львам не упорствовать и быть скромнее − в этот день возможны конфликты с коллегами и руководством. Если что-то не получается − лучше отложить решение вопроса на другой день. Также не рекомендуется принимать важных решений в финансовых вопросах.

Дева (23.08−22.09)

Дев ожидает хороший день для любых новшеств, активных действий, крупных покупок. Отличное самочувствие и настроение помогут завершить незаконченные дела.

При этом не исключены домашние и личные проблемы, которые отодвинут на второй план дела и бизнес.

Весы (23.09−22.10)

Звезды советуют Весам быть терпимее к окружающим, которые имеют другие взгляды и вкусы. Из-за критичных суждений представители знака рискуют потерять благосклонность начальства и расположение коллег. Также грубость в общении может привести к проблемам с противоположным полом и даже к расставанию.

Скорпион (23.10−21.11)

Стремление Скорпионов к успеху принесет свои плоды: представители знака будут востребованы в профессиональной деятельности, а их отношения с друзьями и близкими сложатся гармонично.

Текущие дела не потребуют слишком большого внимания, оставляя время для отдыха и приятного времяпровождения.

Стрелец (22.11−21.12)

Стрельцы могут надеяться на приятные сюрпризы и подарки. При этом возможны серьезные траты, но деньги будут потрачены не зря.

Хороших результатов в делах удастся добиться благодаря обаянию и хитрости.

Козерог (22.12−19.01)

Звезды сулят Козерогам неожиданный поворот событий: получение дополнительного дохода, наследства, страховой выплаты. Возможно продвижение по службе или признание от руководства.

Хороший день для покупки недвижимости, автомобиля.

Водолей (20.01−18.02)

Настроение Водолеев будет на высоте, что поможет им решить массу вопросов. Вероятны внезапные знакомства, неожиданное решение трудных вопросов и осуществление желаний.

Рыбы (19.02−20.03)

Звезды обещают Рыбам событие, которое серьезно повлияет на мировоззрение и жизненные планы. Появится возможность изменить сферу деятельности, проявить способности и таланты.

В целом вызовы дня приведут к сильному напряжению, поэтому вечером обязательно нужно спокойно отдохнуть и проанализировать случившееся.