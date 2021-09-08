Рецепт необычного куриного филе с орехами и овощами на ужин
Если вы обожаете готовить и периодически ищете нестандартные рецепты, тогда вам точно стоит попробовать эту курятину с орехами. Блюдо довольно простое, но отлично разнообразит ваш рацион, сообщает 24 Канал.
Диетолог Андрей Невский не устает делиться оригинальными рецептами блюд, которые готовятся быстро и легко, но одновременно покоряют настоящих гурманов. На этот раз мужчина рассказал, как приготовить куриное филе с арахисом и овощами. Мясо получается с необычным ореховым вкусом и напоминает тайскую кухню.
Курица с орехами и овощами: пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- куриное филе – 380 граммов;
- огурец – 100 граммов;
- морковь – 50 граммов;
- яичный белок – 70 граммов (2 штуки);
- очищенный арахис – 40 граммов;
- соевый соус – 40 миллилитров;
- чеснок – 3 зубчика.
Способ приготовления:
- Филе нарежьте мелкими кусочками и обжарьте на сковороде без масла 10 минут.
- Овощи также мелко нарежьте и протушите отдельно от мяса в течение 10 минут (тушите без масла, с добавлением немного воды).
- Арахис поджарьте на сухой сковороде до румяного цвета.
- Овощи и яичный белок добавьте к филе, полейте соевым соусом, хорошо размешайте и продолжайте готовить. Добавьте специи на ваш вкус.
- Затем добавьте арахис в блюдо, перемешайте и тушите еще 5 минут.
Приятного аппетита!