Три самых долгожданных премьеры сентября: трейлеры

Осенний сезон всегда радует горячими новинками кино. В сентябре 2021 года украинцы смогут увидеть в кинотеатрах множество кинопремьер, среди них 3 – очень долгожданные, сообщает Обозреватель.

Три самых долгожданных премьеры сентября.

1. Злое

Премьера в кинотеатрах Украины: 9 сентября.

Хоррор от Джеймса Вана ("Заклятие", "Пила 3") порадует любителей жанра небанальным сюжетом и множеством скримеров. Главная героиня сталкивается с жуткими кошмарами во сне, которые преследуют ее и после пробуждения. Со временем оказывается, что все убийства происходят на самом деле.

2. ﻿﻿ Веном 2: Карнаж

Премьера в кинотеатрах Украины: 16 сентября.

Фантастический экшн с Томом Харди "Веном 2" основан на комиксах Marvel о персонаже Эдди Броке и инопланетном симбиоте Веноме. По сюжету, им снова придется объединиться, чтобы противостоять неудержимому монстру-убийце Карнажу.

Премьеру второго "Венома" откладывали целый год.

3. ﻿﻿ 007: Не время умирать

Премьера в кинотеатрах Украины: 28 сентября.

В новом фильме про агента 007 Дэниел Крэйг сыграет в последний раз. Его герой, Джеймс Бонд, поселится на Ямайке, где будет наслаждаться прекрасными видами океана. Но его тихие будни прервет визит его бывшей коллеги Феликс Лейтер.

Женщина расскажет о таинственном исчезновении ученого, который изготавливает мощное сверхсовременное оружие, способное уничтожить целые города.

Интересно, что эта часть бондианы заиграет новыми феминистическими нотками, которые привнесет в картину сценаристка Фиби Уоллер-Бридж, создательница сериала "Дрянь".