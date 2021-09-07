Зеленский обновил состав Координационного совета по борьбе с COVID-19

Президент Владимир Зеленский подписал указ о внесении изменений в состав Координационного совета по противодействию распространению коронавируса, сообщает Деловая столица.

Указ размещен на сайте главы государства.

В Координационный совет введены министр инфраструктуры Александр Кубраков, главный санитарный врач Игорь Кузин, министр внутренних дел Денис Монастырский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Из персонального состава Координационного совета выведены бывшие министры внутренних дел, здравоохранения и инфраструктуры Арсен Аваков, Илья Емец и Владислав Криклий, а также экс-главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.