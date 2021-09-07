Трухин отрицает виновность в ДТП, но у полиции есть видео

По данным редакции, Нацполиция располагает записью поведения депутата Трухина, связанной с ДТП, сообщает Зеркало недели.

По свидетельству источников в МВД, эта запись однозначно свидетельствует о том, что за рулем машины, которая попала в ДТП, был непосредственно Александр.

Более того, как утверждают источники, вел он себя по отношению к представителям полиции, прибывшим на место аварии, весьма агрессивно.

Цитата: «Александр Трухин был в гостях у губернатора Полтавской области, и на обратном пути сел за руль в очень праздничном настроении, сместив водителя, именно на Бориспольской трассе».

Появится ли эта запись в деле, переданном в ГБР, вопрос к президенту Украины Владимиру Зеленскому, пристально патронирующему это расследование.