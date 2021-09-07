Планы на октябрь: нардеп-"слуга" анонсировал отставку всего Кабмина
В октябре текущего года планируется отставка Кабинета министров во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда в эфире "UA: Перший", сообщает Деловая столица.
"Я думаю, что у нас будет где-то в начале октября новый Кабмин. Некоторые министры останутся, но большая часть — будут уже новые министры в соответствии с новыми задачами и новыми целями", — сказал Дунда.
По его словам, премьера также заменят.
"Шмыгаль у нас занимался вопросами развития экономики Украины во время коронакризиса, это была сверхглавная задача. На сегодня у нас есть уже немножко другая задача, это — выход из коронакризиса. Там уже другие инструменты, другие видения. Во-вторых — это вопрос безопасности, который стал в повестке дня важным", — пояснил нардеп.
Дунда назвал свои слова "
впечатлением от хода событий, который существует".
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые министры будут отправлены в отставку.
Нардеп-"слуга" Александр Качура рассказал, что вопрос отставки всего правительства не поднимался, а премьер-министр Денис Шмыгаль "
находится на своем месте".