Планы на октябрь: нардеп-"слуга" анонсировал отставку всего Кабмина

В октябре текущего года планируется отставка Кабинета министров во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем﻿. Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда в эфире "UA: Перший", сообщает Деловая столица.

"Я думаю, что у нас будет где-то в начале октября новый Кабмин. Некоторые министры останутся, но большая часть — будут уже новые министры в соответствии с новыми задачами и новыми целями" , — сказал Дунда.

По его словам, премьера также заменят.

"Шмыгаль у нас занимался вопросами развития экономики Украины во время коронакризиса, это была сверхглавная задача. На сегодня у нас есть уже немножко другая задача, это — выход из коронакризиса. Там уже другие инструменты, другие видения. Во-вторых — это вопрос безопасности, который стал в повестке дня важным" , — пояснил нардеп.

Дунда назвал свои слова " впечатлением от хода событий, который существуе т".

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые министры будут отправлены в отставку.