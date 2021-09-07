Нацоператора зернового рынка уличили в крупных махинациях
Из Украины пытались вывезти товара на $7 млн на адрес компании-нерезидента, имеющей задолженность перед Государственной продовольственно-зерновой корпорацией Украины (ГПЗКУ) за ранее поставленный груз, сообщает UBR.
На данный момент в морском порту "Черноморск" и складских помещениях проводятся следственные действия.
Схему руководства ГПЗКУ раскрыли следователи Главного следственного управления (ГСУ) и оперативники департамента стратегических расследований Нацполиции, сказано в сообщении пресс-службы МВД.
Во ходе следствия было установлено, что должностные лица ГПЗКУ за кредитные средства, полученные под госгарантии, проводили экспортные операции зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты через фиктивные предприятия. Стоимость занижалась и не совершалась предоплата за товар.
С января по май 2021 года ГПЗКУ заключила внешнеэкономические контракты на экспорт зерновых с иностранными компаниями на общую сумму более $231 млн. На конец июля 2021-го дебиторская задолженность вышеупомянутых компаний перед корпорацией (нанесенный ущерб) – более $57 млн.
В августе 2021 года следователи ГСУ сообщили о подозрении экс-председателю правления ГПЗКУ, а также бенефициарному собственнику общества, осуществляющего хранение и перевозку зерновых культур, и компании-нерезиденту, в пользу которой осуществлялась их поставка.
Действия фигурантов квалифицированы по ч.5 ст.191 (растрата чужого имущества путем злоупотребления лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис генпрокурора.