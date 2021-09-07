Из Украины пытались вывезти товара на $7 млн на адрес компании-нерезидента, имеющей задолженность перед Государственной продовольственно-зерновой корпорацией Украины (ГПЗКУ) за ранее поставленный груз, сообщает UBR.

На данный момент в морском порту "Черноморск" и складских помещениях проводятся следственные действия﻿.

Нацоператора зернового рынка уличили в крупных махинациях: пытались вывезти товара на $7 млн

Схему руководства ГПЗКУ раскрыли следователи Главного следственного управления (ГСУ) и оперативники департамента стратегических расследований Нацполиции, сказано в сообщении пресс-службы МВД.

Во ходе следствия было установлено, что должностные лица ГПЗКУ за кредитные средства, полученные под госгарантии, проводили экспортные операции зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты через ф﻿иктивные предприятия. Стоимость занижалась и не совершалась предоплата за товар.﻿

Нацоператора зернового рынка уличили в крупных махинациях: пытались вывезти товара на $7 млн

С января по май 2021 года ГПЗКУ заключила внешнеэкономические контракты на экспорт зерновых с иностранными компаниями на общую сумму более $231 млн. На конец июля 2021-го дебиторская задолженность вышеупомянутых компаний перед корпорацией (нанесенный ущерб) – более $57 млн.

В августе 2021 года следователи ГСУ сообщили о подозрении экс-председателю правления ГПЗКУ, а также бенефициарному собственнику общества, осуществляющего хранение и перевозку зерновых культур, и компании-нерезиденту, в пользу которой осуществлялась их поставка.﻿

Нацоператора зернового рынка уличили в крупных махинациях: пытались вывезти товара на $7 млн

Действия фигурантов квалифицированы по ч.5 ст.191 (растрата чужого имущества путем злоупотребления лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис генпрокурора.