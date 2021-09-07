Полиция расследует пропажу депозита Киево-Печерской Лавры на $761 тыс

Национальная полиция проводит досудебное расследование по факту возможного завладения обманным путем владельцем обанкротившегося банка «Финансы и кредит» Константином Жеваго средствами Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в размере $761 тыс, сообщает InfoResist.

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Нацполиции о продлении сроков предварительного расследования в указанном уголовном производстве до 22 июля 2022 года.

В судебных материалах сказано, что доверенное лицо Лавры разместило в банке «Финансы и кредит» депозит на сумму $761,08 тыс. под 12,5% годовых на срок с 23 января по 23 июня 2015 года.

По истечению срока депозита доверенное лицо Лавры не смогло получить вклад и начисленные проценты, при этом владелец финучреждения начал «избегать встреч и разговоров с наместником Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, несмотря на предыдущие обещания вернуть средства».