В Умани горело общежитие: пострадали шестеро несовершеннолетних

В результате пожара в общежитии Уманского национального университета садоводства пострадали несовершеннолетние. По данным правоохранителей, пострадали шестеро жителей общежития, сообщает РБК-Украина.

Четверо несовершеннолетних отравились угарным газом. Их госпитализировали в Уманскую центральную больницу, где медики оказывают им необходимую помощь.

Еще двое несовершеннолетних поранились стеклом, когда пытались выбраться на улицу через окно.

"В настоящее время сведения по данному факту внесены в Единый учет" , - заявили в полиции.

Автор: Дмитрий Левицкий