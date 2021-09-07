Ритейлеров ФРГ обвиняют в использовании принудительного труда

C&A, Lidl, Hugo Boss и крупная сеть супермаркетов Aldi могут быть причастны к эксплуатации уйгуров в Синьцзяне. Европейский центр конституционных прав и прав человека уже возбудил расследование, сообщает Daily Sabah.

﻿Пять немецких торговых марок, в том числе C&A, Lidl и Hugo Boss, обвиняются правозащитниками в использовании принудительного труда уйгуров, содержащихся в китайских лагерях. Против брендов подан совместный иск. В Европейском центре конституционных прав и прав человека (ЕКПЧ) заявили, что уголовное дело уже возбуждено.

Кроме того, по делу также проходят сети супермаркетов Aldi Nord и Aldi Sued. Информация о причастности немецких торговых гигантов к нарушению прав уйгуров в КНР была получена в ходе расследования с использованием открытых источников.

Пять компаний «публично и добровольно» обнародовали данные о своих заводах-поставщиках из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР), но это может быть лишь «верхушкой айсберга».

Представитель ЕКПЧ и подчеркнула, что 80% китайского хлопка производится в Синьцзяне – следовательно, его закупает огромное число компаний.

Бренд одежды C&A отверг все обвинения в закупках пряжи и ткани в СУАР, аналогичным образом поступили и в Hugo Boss, где заявили о том, что « при производстве товаров соблюдались все ценности и стандарты, а закон не был нарушен ». Группа Aldi сообщила, что обвинения ЕКПЧ связаны с китайской компанией Turpan Jinpin Knitting, но также подчеркнули, что супермаркеты прекратили закупки каких-либо товаров у компании еще в 2019 году.

В июле во Франции было начато расследование деятельности четырех модных корпораций, включая Uniqlo и Zara, которые обвиняются в получении прибыли от уйгурского принудительного труда. Жалобу против производителей одежды подали антикоррупционная группа Sherpa, французское отделение Clean Clothes Campaign, Уйгурский институт Европы, а также узница уйгурского лагеря в Синьцзяне.

Международное сообщество регулярно выступает с критикой Пекина из-за притеснений уйгуров с предоставлением доказательств массовых задержаний, слежки, а также других нарушений прав человека в СУАР.