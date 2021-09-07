Талибы намерены придерживаться международных норм, но не всех

Талибы намерены придерживаться международных норм, но не всех

Правительство талибов в Афганистане будет соблюдать те международные правовые нормы, которые не противоречат исламскому праву. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении верховного лидера талибов Хайбатуллы Ахундзады, сообщает ТАСС.

"В будущем все вопросы управления и жизни в Афганистане будут регулироваться законами священного шариата", - говорится в первом заявлении главы радикалов.

Он подчеркнул готовность талибов соблюдать те положения международного права, которые "не находятся в противоречии с исламским правом".

Глава движения поздравил народ Афганистана с освобождением от "иностранного владычества". В документе отмечается, что временное правительство талибов, состав которого был объявлен во вторник, должно начать работу "как можно скорее".

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