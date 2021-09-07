Талибы намерены придерживаться международных норм, но не всех

Правительство талибов в Афганистане будет соблюдать те международные правовые нормы, которые не противоречат исламскому праву. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении верховного лидера талибов Хайбатуллы Ахундзады, сообщает ТАСС.

"В будущем все вопросы управления и жизни в Афганистане будут регулироваться законами священного шариата" , - говорится в первом заявлении главы радикалов.

Он подчеркнул готовность талибов соблюдать те положения международного права, которые " не находятся в противоречии с исламским правом ".