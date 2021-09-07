Арестович попытался оправдаться за слова о "необразованных украинцах"

Внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович объяснил, что имел в виду, когда заявил, что беженцы из Афганистана образованнее "среднего украинца", сообщает УНИАН.

В эфире телеканала "Украина 24" Арестович снова вспомнил о "среднем украинце", заявив, что он якобы не может показать Афганистан на карте.

"Но он обижается, что Арестович сказал, что некоторые афганцы, которые получили западное образование и работали переводчиками для канадской армии, например, 10-20 лет, а значит, как минимум, знают в совершенстве английский язык, могут оказаться образованнее среднего украинца. Но я даже имел виду не только их, а тех людей, которых мы вывозим" , - пояснил Арестович, уточнив, что Украина вывезла оттуда ведущих корреспондентов мировых телеканалов.