8 сентября: праздники, приметы и что сегодня нельзя делать

В этот день в мире отмечаются Международный день грамотности, День извинений, Всемирный день физиотерапии, Международный день солидарности журналистов, сообщает УНИАН.

В Британии - Тихий день, в США - День амперсанда, День благодарности выгуливальщикам собак, День кислого пива, День детской медсестры в гематологии и онкологии, День актеров, День клятвы верности, в Испании - День волонтера, День Эстремадуры, в Микронезии - День освобождения Кусаие, на Мальте - День победы, в Литве - День благодарения за свободу и независимость, День коронации Витовта Великого, в Андорре - Национальный день.

Памятные даты 8 сентября, годовщины и события

В 1504 году во Флоренции была установлена скульптура Давида - шедевр гениального Микеланджело.

В 1522 году было завершено первое кругосветное путешествие, начатое под руководством Фернана Магеллана. Из пяти кораблей назад вернулся лишь один - "Виктория" под командой баска Элькано, а из 265 человек, отправлявшихся в плавание, благополучно вернулись на родину только 18.

В 1636 году был основан Гарвардский университет, старейший из университетов Нового Света.

В 1791 году в парижском Лувре художники впервые выставили на обозрение свои картины.

В 1886 году был основан Йоханнесбург, ныне крупнейший город ЮАР.

В 1888 году был сыгран первый матч Английской футбольной лиги.

В 1906 году американский изобретатель Роберт Тернер презентовал возвратную каретку для пишущей машинки.

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В 1921 году была коронована первая мисс Америки - Маргарет Горман. Первый конкурс "Мисс Америка" состоялся в Атлантик Сити. Но тогда он назывался несколько иначе - "Прелесть Атлантик Сити". В качестве приза Горман получила золотую статуэтку русалки стоимостью 1500 долларов. В следующем году конкурс был переименован в "Мисс Америка", а Маргарет Горман получила этот титул задним числом. Первые конкурсы красоты в Атлантик Сити проводились в основном с целью привлечения туристов. Горман пыталась отстоять свой титул в 1922 и 1923 годах и, хотя ей не удалось этого сделать, она осталась всеобщей любимицей.

Несколько лет спустя она вышла замуж за бизнесмена Виктора Кахилла и была счастлива в браке, супруг умер в 1957 году. Маргарет Горман прожила всю свою жизнь в Вашингтоне, стала своего рода светской львицей и покидала город только летом - когда уезжала путешествовать. Скончалась первая "Мисс Америка" 1 октября 1995 года, ей было 90 лет.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 8 сентября чтит память великомучеников Натальи и Адриана. В народе день назвали Наталья Овсяница. В этот день постарайтесь быть как можно более оптимистичными и настраивайте на позитив других. Лучше оставить при себе жалобы и капризы.

Что сегодня нельзя делать

Если переесть в день Натальи, то можно получить проблемы в финансовом плане. Ссориться с кем-то - к беде.

Приметы на 8 сентября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

заморозки утром - к ранней и холодной зиме;

много рябины - скоро придут морозы;

не опали листья березы и дуба - к суровой зиме;

гром - к теплой осени.

Именины 8 сентября

Именины у Адриана, Георгия, Виктора, Марии, Дмитрия, Петра, Романа и Натальи.