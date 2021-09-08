Ученые показали новое фото галактики Центавр А

Ученые сделали новое фото гигантской галактики Центавр А (NGC 5128), которая находится на относительно близком расстоянии от Земли – 12 млн световых лет. На снимке показано, как галактика окружена пылевыми нитями, сообщает Обозреватель.

Галактика, которая была впервые идентифицирована в 1826 году, является одной из наиболее изученных на южном небе, поскольку она очень яркая и относительно близка к Земле, пишет Space.

На фото показаны светящиеся звезды, где участки галактики скрыты пылевыми нитями, петляющими вокруг центра галактики. В центре которой находится сверхмассивная черная дыра, масса которой в 55 миллионов раз превышает массу Солнца.

Галактика Центавр А (NGC 5128). Источник: Space

Среди космической пыли видны красноватые водородные облака, в которых образуются новые звезды, и тусклые голубые звезды, очерчивающие углы пылевого облака.

Странная форма галактики – это результат давней встречи с другой галактикой, которая оставила Центавра А окутанной пылью.