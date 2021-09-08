В Шотландии нашли загадочные каменные шары

В Шотландии нашли загадочные полированные каменные шары, которые, возможно, использовались в качестве оружия или инструментов для изготовления кожи около 5500 лет назад. Находку сделали в гробнице Оркнейских островов, сообщает Обозреватель.

Каменные мячи полностью гладкие и размером примерно с мячи для крикет, пишет Daily Mail. Они лежали в гробнице, которая расположена в скале, что медленно разрушается в море.

Раскопки в Шотландии. Источник: Daily Mail

Ранее около 500 полированных и резных каменных шаров позднего неолита были обнаружены в достопримечательностях по всей Шотландии, а также в других местах Британии и Ирландии.

Назначение шаров точно не установлено, но теории включают использование в качестве оружия, церемониальных предметов, устройств для гадания, инструментов для обработки кожи или для перемещения строительных блоков.

Загадочный каменный шар. Источник: Daily Mail

Помимо каменных шаров, при раскопках были обнаружены останки различных людей и животных, керамика и различные каменные артефакты: ножи, молотковые камни, крышки для горшков и так называемые наконечники, которые прикреплялись к деревянной раме для создания примитивной формы плуга.

Отполированный каменный шар. Источник: Daily Mail

Археологи вели раскопки. Источник: Daily Mail