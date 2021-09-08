Курс валют НБУ на 8 сентября

Курс валют НБУ на 8 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 8 сентября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 7 сентября, понизился до уровня 26.73 за 1 доллар.

Евро подешевел на 10 коп. до 31.71 за 1 евро.

Курс рубля снизился на 3 коп. до 3.65 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 29 коп. до 36.82 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 5 коп. до 29.21 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 1 коп. до 7.02 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 26.731700 --0.079
EUR Евро 31.709100 --0.097
RUB Рубль 0.364890 --0.003
GBP Фунт стерлингов 36.821600 --0.285
CHF Швейцарский франк 29.211800 --0.049
PLN Польский злотый 7.020400 --0.014
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