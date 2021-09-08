Курс валют НБУ на 8 сентября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 8 сентября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 7 сентября, понизился до уровня 26.73 за 1 доллар.
Евро подешевел на 10 коп. до 31.71 за 1 евро.
Курс рубля снизился на 3 коп. до 3.65 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подешевел на 29 коп. до 36.82 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 5 коп. до 29.21 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 1 коп. до 7.02 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.731700
|EUR
|Евро
|31.709100
|RUB
|Рубль
|0.364890
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.821600
|CHF
|Швейцарский франк
|29.211800
|PLN
|Польский злотый
|7.020400