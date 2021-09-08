Холодные батареи и огромные платежки: какие регионы пострадают

Приближающийся отопительный сезон в большинстве регионов Украины может начаться с опозданием, а платежки за тепло – вырасти на 30-70%, сообщает UBR.

Особенно сильно цены на газ ударят по промсектору. Но и рядовые украинцы не смогут потянуть огромные платежки и нарастят огромные долги, по которым будут расплачиваться весь следующий год.

Греть начнут только в ноябре-декабре

Как минимум в 2/3 областей страны есть "проблемные теплокоммунэнерго" (ТКЭ), которые начнут отопительный сезон с большой задержкой, заявил глава комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

По его словам, во многих малых и средних органах местного самоуправления и объединенных территориальных громадах нет денег ни на предоплату за газ, ни на ремонты сетей.

"В большинстве из них отопительный сезон начнется в середине ноября, а для некоторых из них – в декабре, как это было в 2019 году в Светловодске Кировоградской области" , – отметил он.

С ним не согласен соучредитель Фонда энергетических стратегий (ФЭС) Юрий Корольчук.

"Я не думаю, что стоит ожидать принципиального опоздания" , – заявил он.

Допустив при этом, что в "отдельных городках", число которых обычно составляет менее 1%, отопительный сезон может стартовать с опозданием. Например, в начале или середине ноября.

Он отметил, что "Нафтогаз Украины" не сможет запретить ТКЭ "брать газ". По закону это нельзя ограничивать в отопительный период, подчеркнул Корольчук.

Какими будут платежки за тепло

Стоимость газа в Украине поползла вверх, потому что она привязана к ценам на европейских биржах, где расценки уже превысили 650 евро за 1 тыс. кубометров, констатировал Олег Попенко.

У ТКЭ есть возможность покупать голубое топливо у "Нафтогаза" по цене 7,42 за 1 куб. без стоимости распределения, но в пределах лимита, который рассчитывается по потреблению за последние три года.

Поэтому если зима будет холодная, то ТКЭ вынуждены будут докупать газ на Украинской энергетической бирже, где он уже стоит больше 20 грн/куб. м. без стоимости распределения.

"Все это может привести к тому, что в ТКЭ не будет хватать средств, и они вынуждены будут и начать отопительный сезон позже, и закончите раньше" , – спрогнозировал глава комитета по вопросам ЖКХ Общественного совета при КГГА.

Юрий Корольчук отметил, что ближайший отопительный сезон будет проблемным. Хоть ТКЭ и смогут получать 60-70% газа от потребности, все остальное они будут вынуждены докупать по рыночной цене, которая сейчас достигла 20 тыс. грн за 1000 кубометров.

"Так прописаны договора с "Нафтогазом", который фактически использует свое монопольное положение" , – констатировал эксперт.

Таким образом, подчеркнул он, ТКЭ будут должны повысить тариф за 1 Гкал до уровня 2-2,8 тыс. грн.

"Такой "коридор" в разных городах. Сейчас он составляет 1,4-2 тыс. грн" , – рассказал соучредитель ФЭС.

Поэтому платежки увеличатся как минимум на 40%. Если же ТКЭ будут выбирать больше объема по рыночной цене, то тариф должен расти на 80% минимум, то есть до уровня 2,5-3,8 грн/Гкал.

Теплокоммунэнерго будут искать влияния на ситуацию через Кабмин, спрогнозировал Юрий Корольчук.

"Не исключаю, что сами ТКЭ будут организовать протесты. Люди также могут подключаться, потому что рост тарифов поставит их в ситуацию, как было в январе-феврале этого года, когда выходили на митинги против цены газа" , – подчеркнул он.

Неподъемные тарифы

Директор спецпроектов научно-технического центра (НТЦ) "Психея" Геннадий Рябцев выразил удивление, что цены на газ в Украине для промышленных потребителей привязаны к "спекулятивных котировкам". Сформированные на их основе тарифы он назвал "неподъемными" для любого предприятия в нашей стране.

Поэтому, добавляет он, сложно предвидеть, какими будут тарифы на тепловую энергию и подогрев воды в предстоящий отопительный сезон. Кабмин передал полномочия по формированию цен на местный уровень.

"Ответственность за эти тарифы несут органы местного самоуправления" , – подчеркнул эксперт.

По его словам, Минрегион ограничивается лишь тем, что созывает совещания и раздает указания на тему "тарифы не должны меняться" .

"Некоторые горсоветы уже объявили, что тарифы вырастут на 30-70%" , – сообщил Рябцев.

Самые худшие прогнозы – для жителей Западной Украины. Там местами уже прозвучали заявления властей по повышению тарифов на тепло на 70% и больше.

В Киеве сначала анонсировались тарифы на 30% больше прошлогодних. Затем поступила информация, что платежки будут даже меньше, чем в прошлый отопительный сезон.

Потом же появилось сообщение, что для бюджетных организаций, коммунальных и государственных предприятий расценки увеличатся по сравнению с прошлогодними на 40%. Но пока киевская власть не утвердила тарифы на тепло, подчеркнул директор спецпроектов НТЦ "Психея".

Рост тарифов спровоцирует инфляцию

Сопредседатель ФЭС Дмитрий Марунич также спрогнозировал рост тарифов за отопление на 30-40% в столице, а в некоторых регионах – и до 70%.

По его словам, газ, покупаемый по месячным контрактам, уже сейчас вырос в цене до 17-18 грн/куб. м., а зимой его стоимость может превысить и 20 грн/куб. м.

К сожалению, отметил он, уже несколько сотен тысяч потребителей перешли на обслуживание к "поставщикам последней надежды" и получают газ не по 7,96 грн/куб. м., а почти по 12 грн за кубометр.

По данным "Нафтогаз Украины", таких потребителей насчитывается более 600 тыс. Они сосредоточены в Полтавской, Донецкой и Херсонской областях.

Те индустрии, производство которых основано на использовании газа, начнут перекладывать возросшую себестоимость на потребителей. В первую очередь это пищевая, металлургическая, цементная, энергетическая отрасли.