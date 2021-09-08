Байден продлил режим чрезвычайной ситуации в США

Президент Соединенных Штатов Джо Байден продлил на год режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы США, сообщает Белый дом, сообщает Интерфакс-Украина.

"12 сентября 2018 года исполнительным указом 13848 президент объявил чрезвычайное положение в стране в соответствии с законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях (...) в связи с необычной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов, которую представляет опасность иностранного вмешательства или подрыв общественного доверия к выборам в США" , - говорится в заявлении Байдена, распространенном Белым домом.

"Я продлеваю на один год национальный режим чрезвычайной ситуации, объявленный указом 13848 в отношении угрозы иностранного вмешательства в выборы США или подрыва общественного доверия к выборам в Соединенных Штатах" , - добавил Байден.

У властей США нет доказательств того, что иностранная держава изменила результаты голосования на каких-либо выборах в США, отмечается в заявлении. Тем не менее, подчеркивается, что "иностранные державы исторически стремились использовать свободную и открытую политическую систему Америки".