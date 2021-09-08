Гречка продолжит дорожать: почему растут цены

Украинцев снова шокируют цены на гречку – средняя стоимость крупы в столичных супермаркетах подросла до 60-65 грн/кг, сообщает Обозреватель.

Подорожали и "социальные" сорта, цены на которые регулирует правительство, – на 7% за последний месяц (по данным Минфина) и на 14% за год (по подсчетам Минагрополитики), в среднем почти до 45 грн/кг.

Эксперты считают, что это еще не конец подорожания. Цены могут подняться еще на 10-15% до конца года, рассказал исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой. Если этот прогноз сбудется, за кило обычной гречки придется платить до 75 грн, а "социальной" – до 52 грн.

"На начало сезона мы не предусматриваем рост цен. Но в дальнейшем, ноябрь-декабрь, это возможно. Цены на гречку будут зависеть от многих факторов. В том числе, от финансовых возможностей владельцев гречки, которые будут держать ресурс. Если им нужны будут деньги – они будут вбрасывать гречку на рынок, если нет – придержат до весні. Но гречки недостаточно и, чтобы сбалансировать спрос, цена будет расти. Примерно на 10-15%" , – считает Громовой.

Другой прогноз предоставила аналитик УКАБ Светлана Литвин. Она считает, что факторы, которые привели к резкому росту цен в начале сентября, уже отыграли свое. А потому, по ее мнению, причин для дальнейшего подорожания нет, ведь урожай гречки в этом году может быть неплохим:

"По предварительным оценкам урожай будет на 3-5% выше прошлогоднего и составит около 100-110 тыс. т. Данный фактор в сочетании с возможностью возобновления поставок гречки из Российской Федерации позволяет утверждать, что оснований для дальнейшего значительного рост цен на гречку нет".

Гречки не хватает из-за политики России

Рост цен на гречку в последние два года связан с дефицитом этой продукции на нашем рынке, отмечает Громовой. А сам дефицит спровоцирован агрессивной политикой России, которая сначала активно заходила на украинский рынок, а потом резко прекратила поставки. В этом с ним соглашается и Светлана Литвин.

"Нашего производства не достаточно, оно обеспечивает внутренние потребности на 50%, – говорит эксперт. – Производители в последние годы начали сажать меньше гречки из-за отсутствия стабильности на рынке. На гречку цена (закупочная. – ред.) от 5 до 20 грн. Фермеры в такой ситуации не хотят заниматься этой продукцией".

По словам Литвин в течение мая-августа 2021 года РФ придерживалась запрета на экспорт гречки.

"Поскольку Российская Федерация является основным поставщиком гречки в Украину, отсутствие поставок в указанный период существенно сократило внутренние запасы" , - объяснила специалист.

Есть и две другие причины роста цен, уточнила Литвин. Это:

уменьшение запасов гречки урожая предыдущего года;

изменение рациона питания украинцев с началом осени (начинаем есть больше каш).

В этом году жатва только начинается. Потому, какой урожай гречки соберут – точно не известно. По словам Громового, предварительный срез говорит о том, что он будет на уровне средних показателей. Если при этом не возобновятся поставки из-за границы, нас опять ожидает дефицит гречки.