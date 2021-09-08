В Черноморский порт инвестируют $40 млн

Администрация морских портов Украины (АМПУ) и дочерняя компания швейцарской Rasoil S.A. – "СП Рисоил Терминал" – подписали договор о взаимодействии. Речь идет о реализации проектов по строительству нового двустороннего причала для крупнотоннажных судов в морском порту "Черноморск", сообщает UBR.

Объем прямых инвестиций составляет $40 млн. "Рисоил" планирует построить двусторонний пирс длиной 339,75 м на стыке причалов №10 и №11. В свою очередь АМПУ осуществит дноуглубительные работы на подходах к пирсу с достижением 15 м глубины.

"Проект предусматривает возможность принимать суда типа Panamax. Таким образом в Украине появится еще один двусторонний причал, способный принимать и качественно обрабатывать крупнотоннажные суда, которые жизненно необходимы для нашего агроэкспорта" , – прокомментировал министр Александр Кубраков.

По его словам, это первый договор, который подписывается со стейкхолдерами по норме "Take or pay". Предполагается, что в случае, если расходы АМПУ на проект не окупятся за определенный промежуток времени, администрация получит соответствующую компенсацию от портового оператора.