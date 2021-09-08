Статус основного союзника США вне НАТО: повестка дня ВР

Народные депутаты собираются на пленарное заседание Верховной рады, которое начнется в 10:00. Сразу после этого проведут внеочередное заседание, сообщает РБК-Украина.

Пленарное заседание

первое чтение

5202-д - Проект закона Об организации водопользователей и стимулирования гидротехнической мелиорации земель (повторное первое чтение) (проект н. д. Н. Сольского предоставлен 17.08.2021)

- Проект закона Об организации водопользователей и стимулирования гидротехнической мелиорации земель (повторное первое чтение) (проект н. д. Н. Сольского предоставлен 17.08.2021) 5091 - Проект закона О гарантировании вещных прав на объекты недвижимого имущества, которые будут сооружены в будущем (проект н. Д. О. Шуляк предоставлен 19.02.2021)

- Проект закона О гарантировании вещных прав на объекты недвижимого имущества, которые будут сооружены в будущем (проект н. Д. О. Шуляк предоставлен 19.02.2021) 5002 - Проект закона О внесении изменений в Закон Украины "О библиотеках и библиотечном деле" (новая редакция)

второе чтение

3637 - Проект закона О виртуальных активах (второе чтение)

- Проект закона О виртуальных активах (второе чтение) 5248 - Проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно одновременного перехода прав на земельный участок в связи с переходом прав на объект недвижимого имущества, который на нем расположен) (второе чтение)

- Проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно одновременного перехода прав на земельный участок в связи с переходом прав на объект недвижимого имущества, который на нем расположен) (второе чтение) 5205 - Проект закона О внесении изменений к Закону Украины "О театрах и театральном деле" о создании дополнительных условий для обеспечения профессионального развития творческих работников театров (второе чтение)

5154 - Проект закона О внесении изменения в статью 29 Бюджетного кодекса Украины в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышению налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет (второе чтение)

Внеочередное заседание

5380 - Проект Постановления об Обращении Верховной рады Украины к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA) (проект н.д. А. Гончаренко предоставлено 19.04.2021)

Автор: Инна Собора