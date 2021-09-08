В Украине планируют внедрять органическое углеродное земледелие

Украинские аграрии могут начать внедрять в Украине технологию "выращивания углерода", которая предусматривает удаление из окружающей среды чрезмерных объемов углерода и использование его избытка в почве – для повышения урожайности экологическими методами, сообщает УНИАН.

Об этом шла речь во время круглого стола "Возможности и барьеры для развития в Украине углеродного земледелия", который состоялся вчера в рамках совместного проекта International Finance Corporation (входит в группу Всемирного Банка) и Indigo Agriculture Europe.

В круглом столе приняли участие представители Офиса президента Украины, Министерств аграрной политики, финансов, защиты окружающей среды, народные депутаты, эксперты международных организаций. По результатам круглого стола был подписан меморандум о сотрудничестве между Национальной академией аграрных наук и Indigo Agriculture Europe.

"Вопрос климата уже выходит на первый план международной повестки дня – в частности в сельском хозяйстве. Так, Украина имеет свои преимущества в АПК, в т.ч. 25% мирового "чернозема". Украина – 4-й крупнейший экспортер пищевых продуктов в ЕС. Мы мировой лидер по экспорту подсолнечника, в первой десятке – по экспорту меда, кукурузы, пшеницы, мяса птицы" , – напомнил во время выступления народный депутат, член Комитета Верховной Рады по аграрной и земельной политике Вадим Ивченко.

Впрочем, по словам депутата, неосторожное использование земель в Украине создает проблемы для сельского хозяйства, здоровья людей и приводит к негативным изменениям климата.

"Поэтому сегодня чрезвычайно важно приобщаться к международному опыту и развивать в стране новейшие технологии, которые будут помогать улучшать экологию и повышать урожайность сельскохозяйственных культур. Именно углеродное земледелие рассматривается как один из способов восстановления баланса цикла углерода в природе, повышения устойчивости почвы к засухе, увеличения естественной продуктивности АПК" , – уверен Вадим Ивченко.

С ним соглашается и министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

"Для Украины важно найти реальную бизнес модель с эффективными финансовыми инструментами, которая позволит решать экологические проблемы и обеспечит высокую эффективность аграрного производства. Мы должны учитывать специфику Украины, ведь, в отличие от других европейских государств, около 20% ВВП Украины формируется именно благодаря АПК, около 50% валютной выручки поступает от экспорта продукции агросектора" , – напомнил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

Народный депутат Вадим Ивченко предложил взять на вооружение американскую агробизнесовую модель. Американская модель в частности предусматривает активное развитие углеродного земледелия (выращивание покровных культур с задействованием скота для т. н. "секвестрации углерода") и углеродную кредитную систему (возможность фермерам, применяющим секвестрацию, продавать крупным промышленным корпорациям "квоты" на выбросы углерода).

Эти механизмы и в США, и в отдельных европейских странах (прежде всего в Германии) уже внедряют международная компания Indigo и ее европейский филиал Indigo AgricultureEurope. В компании заявили о готовности и открытости к сотрудничеству и к внедрению собственных технологий в Украине как в стране с большим аграрным потенциалом.