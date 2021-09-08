Лили Коллинз впервые вышла замуж: фото со свадьбы

Популярная американская актриса, звезда сериала "Эмили в Париже" 32-летняя Лили Коллинз впервые вышла замуж. Ее избранником стал режиссер Чарли Макдауэлл, сообщает Обозреватель.

Пара встречалась с 2019 года, а об их помолвке стало известно в прошлом году. Соответствующие снимки со свадьбы знаменитость опубликовала на странице в Instagram.

Для важного мероприятия Коллинз выбрала белое платье с длинными рукавами, высокой горловиной и кружевной вуалью от бренда Ralph Lauren. Жених актрисы был в черном классическом смокинге.

"Я никогда не хотела быть кем-то больше, чем твоей, и теперь я твоя жена. 4 сентября 2021 года мы официально стали вечными друг другу. Я люблю тебя за пределами всего" , – написала в сети кинозвезда.

Лили Коллинз вышла замуж. Источник: instagram.com/lilyjcollins

Лили Коллинз в белом платье с женихом. Источник: instagram.com/lilyjcollins