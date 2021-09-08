Новый Volkswagen T7 впервые показали вживую

На Мюнхенский автосалон 2021 (IAA-2021) производители привезли не только что «испеченные» электромобили, но и ранее рассекреченные топливные машины. Одним из таких дебютантов стал новый Volkswagen T7, сообщает АвтоПортал.

Volkswagen T7 дебютировал в июне, но на IAA-2021 немцы впервые показали машину вживую. На представленных в заметке фото можно оценить, как новинка выглядит в естественной среде обитания.

Volkswagen T7 пока выпускается лишь в пассажирском исполнении Multvan, а вот грузовой Transporter появится позднее (пока в производстве находится «старый» Т6.1). Со сменой поколений автомобиль изменился кардинально. Как внешне, так и технически.

В основе Volkswagen T7 – новое шасси MQB. На нем же построен, например, Volkswagen Golf VIII. Применение новой платформы позволило производителю реализовать множество возможностей, самым заметным из которых, пожалуй, является появление установки plug-in (подзаряжаемый гибрид) наряду с обычными модификациями (бензиновыми и дизельными).

Смотрится новый Т7 эффектно. Спереди бросаются в глаза массивная нижняя часть и динамические фары. В профиль – больший угол наклона лобового стекла и новое оформление примыкающей к ней стойки с дополнительным окошком. Сзади – раскосые фонари. Прибавка в размерах – внушительная. Так, длина вэна составляет 4973 мм ( 69 мм), ширина – 1941 мм ( 37 мм), а высота – 1903 мм (-47 мм). Колесная база увеличилась на 124 мм до 3124 мм.

В салоне обращают на себя внимание сразу несколько решений. Первое – торпедо а-ля цифровой кокпит (приборка, мультимедиа). Второе – отсутствие центральной консоли с селектором трансмиссии. На ее месте может быть либо «пустота», либо же подлокотник с подстаканниками, который формируется из столика второго ряда сидений и вытягивается вперёд. В 7-местной конфигурации доступно минимум 469 литров для багажа. Если установлено только два ряда сидений, объем увеличивается до 1844 л.

Что касается линейки силовых установок, в неё входят два TSI мощностью 136 и 204 л.с., пара TDI на 150 и 204 л.с. Гибридный вариант представлен приводом на основе бензинового мотора, общая мощность – 218 л.с. На одном электричестве гибридный Мультивен может проехать 50 км (батарея – емкостью 13 кВтч).

Поставки дилерам Volkswagen T7 начнутся в конце года.