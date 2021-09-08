Харьковский аэропорт установил рекорд по пассажиропотоку

Пассажиропоток международного аэропорта "Харьков" в августе 2021 года достиг 157 тыс. человек, что на 12% превышает соответствующий показатель 2019 года, сообщает UBR.

Это рекордное количество за все время работы аэропорта после реконструкции в 2012 году, заявили в пресс-службе.

Международный пассажиропоток в прошлом месяце составил 145,2 тыс. человек, что на 23% больше чем за август 2019 года и более чем в полтора раза (на 63%) превышает соответствующий показатель прошлого года. Внутренние рейсы перевезли 21,4 тыс. пассажиров (-45% к 2019 г. и +9 к 2020 году).

В прошлом месяце из аэропорта было совершено 637 полетов, что на 21% больше показателя 2019 года. Из них 433 – международные, 204 – внутренние. Самыми популярными направлениями стали Анталия, Стамбул, Тиват, Борисполь, Бодрум.

Всего за три летних месяца аэропорт обслужил 432 тыс. человек (+9% к соответствующему периоду 2019 года). Было выполнено 1837 рейсов (+17%). Рейтинг самых популярных направлений совпал с августовским. Больше всего из Харькова летали в Анталию, Стамбул, Борисполь, Тиват, Бодрум, Даламан, Шарм-эль-Шейх, Батуми, Ларнаку и Одессу.

Стоит напомнить, что в июле "Харьков" обслужил 147,9 тыс. человек. Он входит в пятерку крупнейших аэропортов Украины по пассажиропотоку. Лидером является "Борисполь", обслуживающий более 1 млн человек в месяц.