Операция по захвату вагнеровцев: CNN узнал о роли США

США помогали Украине при проведении операции по задержанию в Беларуси 33 боевиков частной военной компании Вагнера в июле 2020 года, сообщает Новое время.

Об этом CNN заявили бывшие высокопоставленные чиновники украинской военной разведки.

По данным телеканала, Киев получил от Вашингтона финансирование и техническую помощь.

Кроме того, украинскую сторону по поводу организации операции консультировало ЦРУ.

В то же время неназванный высокопоставленный чиновник США заявил, что эти утверждения являются ошибочными.

По его словам, разведка США знала об операции, но не была к ней причастна.

Собеседник телеканала предположил, что заявления бывших сотрудников украинской разведки могут быть попыткой снять вину с Киева за провал операции.

Бывшие сотрудники украинской разведки рассказали телеканалу, что украинские агенты выдавали себя за сотрудников частной военной компании.

Они вербовали россиян якобы для защиты нефтяных объектов в Венесуэле, предлагая выгодные контракты на пять тысяч долларов в месяц, на самом деле намереваясь передать их Киеву.

Источник CNN сообщил, что "на эту приманку попались сотни потенциальных претендентов".

По словам офицеров разведки, цели сами начали присылать доказательства того своего военного опыта и даже конкретных боев и инцидентов, в которых они принимали участие, включая удостоверение личности и потенциально компрометирующие фотографии и видео, в том числе на востоке Украины.

В итоге сотрудники украинской разведки выбрали 28 россиян, связанных с незаконными операциями в Украине, и еще пятерых без каких-либо связей.

Россиянам сказали, что они будут отправлены в Турцию для транзитного рейса в Каракас. Источники сообщили CNN, что реальный план состоял в том, чтобы доставить их в Украину, где они могут быть арестованы.

Пандемия коронавируса неожиданно изменила план, когда Россия закрыла свои границы. Однако Москва разрешала поездки в Беларусь. Согласно украинским источникам, ничего не подозревающих новобранцев на автобусе доставили по суше в Минск, откуда, как они думали, скоро отправятся в Венесуэлу.

Собеседники телеканала отметили, что неудача с операцией стала серьезным ударом для украинской разведки, которая, по их словам, работала над тем, чтобы поймать российских подозреваемых в течение почти 18 месяцев.

Украинские официальные лица не ответили на запрос CNN о комментарии.