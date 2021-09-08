В СБУ назвали угрозы ближайших месяцев

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов назвал главные угрозы, которые ожидаются в ближайшие месяцы. Среди них – военные учения "Запад-2021", выборы в Госдуму и организация фейковых протестов, сообщает РБК-Украина.

Выборы в российскую Госдуму назначены на 17-19 сентября. В голосовании впервые смогут принять участие жители оккупированного Донбасса.

"В сентябре в РФ состоятся выборы разных уровней, а значит следует ожидать, что она попытается распространить свое влияние на оккупированных территориях и закрепить его. Наша задача - противодействовать таким попыткам" , - заявил Баканов.

Среди других "осенних вызов" он выделяет и вмешательство РФ во внутренние дела Украины и ее информационное пространство. Как один из примеров такого вмешательства глава СБУ называет "фейковые" акции протеста.

Автор: Олег Черныш