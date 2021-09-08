Переговоры Зеленского и Байдена: посол оценил отсутствие упоминания "Минска"

В Совместном заявлении президентов Украины и США по итогам встречи в Белом доме не упоминаются «Минские договоренности», сообщает Зеркало недели.

И это не случайно, заявил бывший посол США в России и экс-заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу на Zoom-конференции «Зеленский наконец получил свой визит в Белый дом – Что теперь?» во вторник, 7 сентября.

Американский дипломат положительно оценил тот факт, что упоминания о «Минске» нет в документе.

«Это позитивный сигнал для Украины , – отметил Вершбоу – в отличие от упоминаний о «формуле Штайнмайера», которая играет больше в пользу россиянам, или длительной «мантры» о том, что только Минские договоренности должны быть основой для мирного урегулирования».

По мнению посла, Соединенные Штаты осознают, что необходима определенная модификация «Минска», для того чтобы он действительно мог привести к устойчивому миру.

В совместном заявлении Зеленского и Байдена по итогам переговоров сказано, что США подтверждают полную поддержку международных усилий, включая Нормандский формат, по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе, развязанного Российской Федерацией. По словам Зеленского, он предложил Байдену новый формат урегулирования ситуации в Донбассе с активным участием США.