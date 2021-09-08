Где смотреть матч Чехия - Украина: расписание трансляций

Сборная Украины по футболу в среду, 8 сентября, сыграет товарищеский матч против команды Чехии. Поединок пройдет в Пльзене и начнется в 21:45 по киевскому времени, сообщает Обозреватель.

Показ встречи запланирован на телеканале "Украина", который доступен в общенациональном цифровом эфире. Также этот канал входит в базовую подписку медиасервиса Megogo.

Сборная Украины по футболу

Трансляция матча будет дублироваться на канале "Футбол 1". Здесь перед и после поединка состоится включение из студии с участием экспертов и аналитиков.

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В записи этот спарринг будет доступен на телеканале "Футбол 2" 9 сентября в 02:25 и в 19:05.

В своей истории Чехия и Украина на уровне национальных сборных встречались 4 раза. Дважды успех праздновали "желто-синие", еще один раз была зафиксирована ничья.

Виктор Цыганков

Напомним, что в отборе на чемпионат мира Украина занимает 3-е место в группе D.

Тарас Степаненко

В предыдущем туре подопечные Александра Петракова сыграли вничью с Францией.

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Позже были опубликованы расклады, как нашей сборной выйти в финальную часть.

Николай Шапаренко

Отметим, что перед матчем из состава украинской команды были исключены Миколенко, Малиновский и еще шесть футболистов.