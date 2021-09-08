Патрульная полиция пересядет на электромобили

В Украине планируют закупить электрокары для Патрульной полиции, сообщает АвтоПортал.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский во время презентации проектов и приоритетных направлений деятельности МВД.

«Мы решили закупить первую партию электромобилей для патрульной полиции. Предварительные данные свидетельствуют о том, что это позволяет уменьшить расходы на топливо, экономия по многим статьям расходов. Мы видим, что переход полиции на электрокары может обеспечить большую экономию для государства и для госбюджета в целом», - подчеркнул Денис Монастырский .

На сайте МВД также опубликовали инфоматериалы, в которых сравнивают электромобиль и авто с двигателем внутреннего сгорания на примере Hyundai Kona Electric и бензинового Mitsubishi Outlander (хотя в полиции используются плаг-ин гибриды Outlander PHEV). К слову, электрические Kona использует полиция в Великобритании, Испании, Нидерландах и Швейцарии.

С одной стороны, электрокар Хюндай почти вдвое дороже. С другой – за 400 тыс. км пробега на топливо для Mitsubishi Outlander нужно потратить 1 223 424 гривны, а на зарядку Hyundai Kona – всего 204 800 гривен.

К тому же, в Outlander плановые ТО со сменой масла потянут еще на 96 660 гривен. Суммарно цена авто и стоимость эксплуатации за 400 тыс. км пробега для бензинового кроссовера составят 2 059 084 гривны, а для электрического – 1 540 400 гривен. То есть, экономия существенная.