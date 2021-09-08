Динамика цен на автомобили за последние 18 лет

Немецкое издание Automobilwoche изучило динамику цен на автомобили за последние почти два десятка лет. Выводы оказались неутешительными: стоимость машин взлетела более чем наполовину, хотя не все так однозначно, сообщает АвтоПортал.

Так, эксперты установили, что если в 2020 году автомобили С-сегмента (компакт-класс), в который входят, в частности, Volkswagen Golf, Ford Focus, Peugeot 308, Renault Megane или Toyota Corolla, стоили в среднем 18,4 тысячи евро, то уже в 2020-м – почти 30 тысяч. То есть, подорожали они на 63%.

Одной из причин такого роста можно считать электромобили и гибриды: такие машины стали особенно популярными в последнем десятилетии и они, как известно, традиционно дороже бензиновых и дизельных аналогов. Однако если автомобили на электротяге из статистики исключить, рост цен на компакты всё равно выходит внушительный – 56%.

Другой пример – модели B-класса. Машины из этого более дешевого сегмента – Volkswagen Polo, Ford Fiesta и Opel Corsa – тоже выросли, но не так стремительно – на 56%. Так, если в 2002 году покупатель платил за среднестатистический бюджетник 13 тысяч евро, то уже в 2020-м – почти 21 тысячу.

При этом отмечается, что наибольшей скачок цен произошел в прошлом десятилетии. Так, в период с 2002 по 2010 год тот же Поло в Германии подорожал на 18%, а уже в 2010-2020 годах – на 35%.

Данные подсчеты, впрочем, не берут во внимание инфляцию. Нехитрый подсчет показывает, что те же 18,4 тысяч евро 18 лет назад равнялись примерно 24,8 тысячам в прошлом году. В таком случае, можно говорить о росте цен «лишь» на 21%.

В Automobilwoche подчеркнули, что, невзирая на такие цифры, даже в 2020 году производители предлагали дешевые автомобили, но покупатели, как правило, выбирали более дорогие машины. Одной из причин этого может быть распространение лизинга, при котором разбитая на небольшие платежи сумма не так бьет по кошельку, как оплата полной стоимости машины (иными словами, при таких обстоятельствах потребители могут себе позволить доплатить за хорошую комплектацию).