Лучшие идеи красивого и модного декора кухни

Модный декор и красивые аксессуары играют важную роль в любом жилом помещении. Кухня — не исключение. Существуют разные несложные способы декорирования, благодаря которым кухня станет более привлекательной и уютной, сообщает Дом мечты.

Грифельная краска

Интересный вариант получается, если на одной из стен кухни поместить специальную доску, на которой можно писать мелом. При желании стеновую поверхность покрывают специальной грифельной краской или приобретают обои с аналогичными характеристиками.

Краска, позволяющая получить поверхность с эффектом меловой школьной доски, получила название грифельная. Можно нанести ее на доску и повесить на кухне либо, если позволяет пространство, покрыть ею одну стену целиком.

После высыхания на полученной поверхности можно записывать кулинарные рецепты, делать заметки о необходимых покупках, рисовать различные изображения к праздникам. Такой красивый декор для кухни не только оригинален, но и полезен.

Модульные картины

Картина — отличный интерьерный аксессуар, часто использующийся в различных помещениях.

Ваза

Идеи декора кухни – безграничны. К примеру, такой простой интерьерный аксессуар как ваза, способен преобразить. Главное разместить данный аксессуар так, чтобы он не мешал готовке, приему пищи и не был случайно опрокинут, разбит.

Совет! Если планируется использовать вазу как самостоятельное украшение интерьера кухни, можно выбрать вариант оригинальной формы с интересным рисунком.

Дозаторы и контейнеры

На каждой кухне есть средства для мытья посуды. Чтобы дополнительно украсить кухню, следует перелить их в красивые оригинальные бутылки с дозаторами и поставить на видное место в зоне мойки.

Еще одни неотъемлемые детали кухни — контейнеры для хранения продуктов, сделанные из стекла или пищевого пластика.

Их также можно использовать в качестве интерьерного украшения. Достаточно заполнить их крупами, макаронами, чаем, кофе, специями и красиво расставить на кухонном столе, на полках. Дополнительно такие контейнеры можно украсить наклейками с надписями.

Разделочные доски

Несколько десятилетий назад на каждой кухне можно было увидеть красиво разрисованные разделочные доски, висящие на стенах. Постепенно от такого декора стали отказываться. А зря. Сегодня можно найти доски разных цветов и форм, которые украсят любую кухню.

В современном интерьере кухни хороши как строгие черные, белые, так и яркие доски. Если не хочется вешать их на стены, можно красиво расставить в зоне готовки.

Красивая посуда

Тарелки, чашки, стаканы, столовые приборы — без всего этого невозможно представить не одну кухню. Если продуманно подойти к выбору этих предметов, они станут изящным украшением.