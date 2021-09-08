ОГТСУ обнародовал показатели качества газа по регионам
Украинские потребители в августе получали газ, средневзвешенная теплота сгорания которого составляла 8228 ккал/ куб. м. При этом, минимальный показатель, в соответствии с Кодексом ГТС, – 7800 ккал/куб. м. Об этом говорится на сайте Оператора газотранспортной системы Украины (ОГТСУ).
Так, самые низкие показатели качества голубого топлива зафиксированы в таких областях:
- Кировоградская – 8004 ккал/куб. м;
- Полтавская – 8038 ккал/куб. м;
- Львовская – 8047 ккал/куб. м.
Самый качественный газ в Украине подают в таких регионах:
- Ивано-Франковская обл. – 8367 ккал/куб. м;
- Сумская обл. – 8349 ккал/куб. м;
- Запорожская обл. – 8318 ккал/куб. м.
В Киевской области показатель качества газа составляет 8273 ккал, в Киеве – 8265 ккал.
Результаты были получены после анализов компонентного состава и других физико-химических показателей, характеризующих калорийность и качество голубого топлива.
В ОГТСУ подчеркнули, что за качество газа отвечают компании, которые транспортируют и подают ресурс потребителям – облгазы, горгазы. Во время приема в магистральные газопроводы Оператор ГТС в обязательном порядке осуществляет проверку топлива. При этом технической возможности для смены показателей у предприятия нет.