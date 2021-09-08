ОГТСУ обнародовал показатели качества газа по регионам

ОГТСУ обнародовал показатели качества газа по регионам
Фото: sluga-narodu.com

Украинские потребители в августе получали газ, средневзвешенная теплота сгорания которого составляла 8228 ккал/ куб. м. При этом, минимальный показатель, в соответствии с Кодексом ГТС, – 7800 ккал/куб. м. Об этом говорится на сайте Оператора газотранспортной системы Украины (ОГТСУ).

Так, самые низкие показатели качества голубого топлива зафиксированы в таких областях:

  • Кировоградская – 8004 ккал/куб. м;
  • Полтавская – 8038 ккал/куб. м;
  • Львовская – 8047 ккал/куб. м.

Самый качественный газ в Украине подают в таких регионах:

  • Ивано-Франковская обл. – 8367 ккал/куб. м;
  • Сумская обл. – 8349 ккал/куб. м;
  • Запорожская обл. – 8318 ккал/куб. м.

В Киевской области показатель качества газа составляет 8273 ккал, в Киеве – 8265 ккал.

Результаты были получены после анализов компонентного состава и других физико-химических показателей, характеризующих калорийность и качество голубого топлива.

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В ОГТСУ подчеркнули, что за качество газа отвечают компании, которые транспортируют и подают ресурс потребителям – облгазы, горгазы. Во время приема в магистральные газопроводы Оператор ГТС в обязательном порядке осуществляет проверку топлива. При этом технической возможности для смены показателей у предприятия нет.

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