Зона свободной торговли с США. Обогатит ли она Украину

По словам Дмитрия Кулебы, Украина предложила США создать зону свободной торговли, сообщает Деловая столица.

Предложение смелое, но что получится в результате?

Вечером 6 сентября в программе «Свобода слова» в эфире ICTV министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба неожиданно заявил: "У нас есть инициатива, которую мы предложили американцам, — создать зону свободной торговли между Украиной и США, потому что мы хотим укреплять нашу экономику. И мы все хорошо понимаем, что для того, чтобы воевать, нужны деньги. И желательно их зарабатывать благодаря тому, что у тебя сильная экономика, которая позволяет создавать резервы и потом тратить их на оборону" .

Напомним, что 1 сентября президент США Джозеф Байден два часа беседовал с Владимиром Зеленским. В результате мы увидели рамочное соглашение по стратегическим основам оборонного партнерства, меморандум на сумму $30 млрд на строительство энергоблоков на АЭС, а также заявление о поддержке евроатлантических устремлений Украины. Но речи о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и США там не шло.

Теперь остается непонятным — то ли Зеленский предложил, а американцы отказались, так что инициативу решили не озвучивать, то ли предложили только сейчас, по результатам визита. В любом случае предложение смелое, но что получится в результате? Здесь возможно много разных вариантов.

С Великобританией получилось

Чтобы понять, как может работать такое торговое соглашение, стоит посмотреть на пример меньшего масштаба. 16 декабря 2020-го Верховная Рада утвердила договор о свободной торговле с Великобританией. Оно вступило в силу с 1 января нынешнего года, тем самым открыв двери на британский рынок для 98% украинских товаров. В частности, исчезли пошлины на промышленную продукцию украинского производства.

Заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка тогда написал на своей странице в Facebook: "Соглашение предусматривает, что пошлины на промышленную продукцию исчезают совсем. Небольшие исключения для удобрений, электроники и автомобилей могут (но не обязательно будут) облагаться пошлиной не более за 1-2% в течение следующих двух лет. А с 2023 г. пошлин на промышленную продукцию не будет вообще" . И добавил: "В сельском хозяйстве, конечно, не так легко добиться такого же уровня либерализации. Тем не менее все аграрные товары, не подлежащие тарифным квотам, не будут облагаться пошлинами вообще" .

Соглашение о ЗСТ с Великобританией дало свой эффект. Через полгода его действия все тот же Тарас Качка отрапортовал: товарооборот между Украиной и Великобританией вырос на 41,5% (до $885,1 млн).

Однако Великобритания после своего выхода из ЕС много с кем подписывала соглашения о ЗСТ, не выдвигая к партнерам слишком жестких требований. А вот с США подобное соглашение может оказаться совсем другим.

Как не стать сырьевым придатком

"ЗСТ подразумевает более простое перемещение товаров из одной страны в другую со сниженной пошлиной или в ее отсутствие. Иными словами, если страна производит главным образом продукцию АПК (45% украинского экспорта), то она сможет более эффективно продавать ее партнеру. С другой стороны, партнер получит возможность завалить эту страну своей продукцией по более привлекательным условиям, — пояснил руководитель компании Perfomance Management Сергей Сароян. — Таким образом, речь вовсе не идет о развитии каких-то новых направлений, а об упрощении деятельности экспортеров и возможном осложнении жизни местных производств, особенно если соглашение о ЗСТ было заключено со страной с сильной индустриальной сферой".

По словам эксперта, если в такой зоне свободной торговли говорить о новом производстве, то это будет разве что переработка товаров с целью перепродажи. Работает это так: из страны, с которой заключено соглашение, импортируется товар, в него минимально вносятся изменения, чтобы изделие получило статус "произведено в Украине", и отправляется в третью страну, с которой у Украины также заключено соглашение о ЗСТ. Понятное дело, эффект от подобных действий на экономику будет ограниченным.

"К вопросу о ЗСТ надо подходить максимально осторожно и при этом стимулировать развитие собственного производства. Чем оно будет сложнее, тем большее количество украинцев в нем будет задействовано и тем положительный эффект будет сильнее" , — резюмировал Сергей Сароян.

В самом деле, США — страна с развитой промышленностью, а ее политики крайне заинтересованы, чтобы в этой промышленности было занято как можно больше американцев — их избирателей. Чтобы развивать промышленность на своей территории, любой стране нужно обеспечивать приток максимально дешевого сырья для нее. В случае Соединенных Штатов поступающее в страну дешевое сырье еще и компенсирует высокие затраты промышленников на оплату труда.

При таком раскладе вряд ли что-то может помешать американцам поставить Украину в условия, когда нашим бизнесменам будет единственно выгодно поставлять в США либо сырье, либо продукцию первого передела (по сути — тоже сырье для более технологически развитой индустрии). Создать такую ситуацию можно при помощи как экономических, так и политических рычагов, а этическая сторона вопроса вряд ли кого-то там смутит. В конце концов, лозунг "America first!" там никто не отменял.

Подойти к делу правильно

Все зависит от того, по каким принципам создавать зону свободной торговли, считает финансовый аналитик Алексей Кущ.

«Мы могли бы сорвать большой куш, если бы получилось подписать с американцами такое же соглашение, какое подписывает ЕС с самыми бедными странами мира: свободная торговля всем, кроме оружия, без квот, без пошлин, — говорит эксперт. — Такой формат в свое время дал очень мощный импульс развития таким странам, как Камбоджа и Бангладеш. Аналогичное соглашение с американцами позволило Бангладеш колоссально нарастить поставки в Америку своих изделий из текстиля».

По мнению эксперта, для Украины основная проблема — 25%-ные пошлины на импорт нашего металла и изделий из него, действующие в США. Если бы американцы полностью открыли для украинской продукции свой рынок, это дало бы нашей стране такой же импульс, как послевоенной Германии или Японии, считает Алексей Кущ.

Если же подобное не получится, то нужно подписывать соглашение, которое будет предусматривать свободный оборот не только товаров, но и услуг, и инвестиций. Это облегчит продажу украинских IT-услуг на американский рынок, а также приход инвестиций из США в Украину.

В любом случае, идея создать зону свободной торговли со Штатами выглядит весьма привлекательной — это самый большой рынок на планете.

Прирост реального дохода американцев

Это иллюстрация к прогнозу Goldman Sachs: изменение реального располагаемого дохода американцев. Огромные бюджетные трансферы последних полутора лет сделали свое дело — перезапустили в кризис американскую экономику, основанную на потребительском рынке. Далее в 2022 г. доход должен выйти на неплохую траекторию. И этим будет подтягивать также и мировую экономику.

Автор: Денис Стаджи