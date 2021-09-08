Фудзияма покрылась снегом раньше обычного

Легендарная гора в Японии - Фудзияма - покрылась снегом. В этом году он выпал почти на месяц раньше нормы, сообщает УНИАН.

Об этом сообщает The Independent.

Как сообщается, гора высотой 3776 метров была покрыта белым снегом на 25 дней раньше обычного и на 21 день раньше, чем в прошлом году.

На аэрофотоснимках запечатлен симметричный конус легендарной горы, слегка присыпанный свежим снегом.

Фудзияма - действующий вулкан в Японии. На данный момент он считается слабоактивным. Вулкан имеет почти идеальные конические очертания и считается священным, служит объектом туризма, а также религиозного паломничества буддистского и синтоистского культов. Фудзи на протяжении веков являлась популярной темой в японском искусстве.