COVID-19 становится "пандемией невакцинированных" – Ляшко
Министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинцев вакцинироваться против COVID-19. По его словам, сейчас прививаться может каждый, а коронавирус становится пандемией невакцинированных.
Об этом он написал в Facebook.
Министр отметил, что Украина вышла на 3,5 млн прививок в месяц, которые
"еще в мае выглядели нереальными, как и доступ к вакцине всех желающих".
"Уверяю, сегодня прививаться может каждый. Не откладывайте прививки на потом, вакцинация - действенный способ предотвратить тяжелое течение и смерть от COVID-19. А мировые тренды показывают, что COVID-19 становится "пандемией невакцинированных", - написал Ляшко.
Он добавил, что более 5,6 млн украинцев уже получили хотя бы одну дозу, а 4,4 млн человек - две дозы антиковидной вакцины.
"Сейчас в Украине доставили более 20 млн доз вакцин разных производителей, из них почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставили в рамках инициативы по равному доступу к антиковидным вакцинам COVAX, а более чем 3,3 получено как гуманитарную помощь от стран ЕС", - говорится в Facebook.