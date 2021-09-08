COVID-19 становится "пандемией невакцинированных" – Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинцев вакцинироваться против COVID-19. По его словам, сейчас прививаться может каждый, а коронавирус становится пандемией невакцинированных.

Об этом он написал в Facebook.

Министр отметил, что Украина вышла на 3,5 млн прививок в месяц, которые "еще в мае выглядели нереальными, как и доступ к вакцине всех желающих".

"Уверяю, сегодня прививаться может каждый. Не откладывайте прививки на потом, вакцинация - действенный способ предотвратить тяжелое течение и смерть от COVID-19. А мировые тренды показывают, что COVID-19 становится "пандемией невакцинированных" , - написал Ляшко.

Он добавил, что более 5,6 млн украинцев уже получили хотя бы одну дозу, а 4,4 млн человек - две дозы антиковидной вакцины.