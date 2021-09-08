Renault пытается отсрочить отказ от ДВС в Европе

Европейские автопроизводители дружно бросились декларировать сроки отказа от продаж машин с ДВС на местном рынке, обещая добиться в этом существенных успехов к 2030 году. Компания Renault, например, к концу десятилетия переведёт на электротягу до 90 % ассортимента продаваемых в Европе автомобилей. При этом автопроизводитель желает отложить момент полного отказа от ДВС до 2040 года, сообщает 3Dnews.

Формально, как поясняет исполнительный вице-президент Renault Group по разработкам Жиль Леборн (Gilles Leborgne), европейские власти настаивают на том, чтобы продажи автомобилей с двигателями на ископаемых видах топлива прекратились в 2035 году. При этом к столь быстрому отказу от ДВС, по мнению представителя компании, не будут готовы ни инфраструктура, ни сам производитель, ни его клиенты. Во всяком случае, та же бюджетная марка Dacia будет максимально долго использовать двигатели внутреннего сгорания хотя бы в силу их относительной доступности на фоне электрических силовых установок с не самыми дешёвыми тяговыми аккумуляторами.

Это не значит, что Dacia будет использовать ДВС бесконечно — минувшей весной уже дебютировал первый электромобиль марки. Постепенно машины этого бренда будут превращаться в «мягкие» гибриды с маломощным электродвигателем, затем получат распространение полноценные гибриды, а в конечном итоге все автомобили Dacia тоже перейдут на электротягу. Renault лишь хочет, чтобы на европейском рынке возможность продавать гибриды сохранилась где-то до 2040 года.

К быстрому отказу от ДВС, по словам представителя компании, не будет готова и зарядная инфраструктура, поскольку она пока не получила адекватного заявленным планам автопроизводителей развития. Производственная экосистема тоже потребует серьёзной перестройки с переобучением персонала и реструктуризацией компаний, вовлечённых в выпуск компонентов и транспортных средств. Принято считать, что производство электромобилей потребует меньших трудозатрат в силу уменьшения количества компонентов и технологических операций. Быстрая трансформация была бы слишком болезненной для рынка труда, Renault старается избежать и этих потрясений.

К слову, дочерняя марка Alpine, ориентированная на выпуск спорткаров, в структуре Renault готова полностью перейти на электротягу уже к 2030 году. Бюджетная же Dacia к этому времени мигрирует на электродвигатели и аккумуляторы только на 10 %. Недорогие автомобили более многочисленны в структуре автопарка, поэтому производитель и старается обеспечить более плавный переход к отказу от ДВС, чем того требуют европейские власти.