Электромобиль Renault 5 показали в Мюнхене

Французская компания Renault отметила 50-летие легендарной Renault 5 созданием экспериментальной модели 5 Prototype. Серийная версия ожидается в 2024 году, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет пресс-служба производителя. Презентация прототипа приурочена к открытия автомобильной выставки IAA-2021 в Мюнхене.

Renault 5 Prototype и его исторический прообраз Renault 5. Источник: Renault

В свое время модель Renault 5 стала поистине "народным" автомобилем. За период серийного производства с 1972 по 1996 год было реализовано свыше 5,5 миллионов хэтчбеков. Команда шеф-дизайнера компании Жиля Видаля постаралась максимально передать в концепте узнаваемую внешность исторического прототипа. С учетом современных трендов было принято решение сделать наследника Renault 5 электрическим, тем более, что у компании есть большой опыт в этой области.

Экспозиция Renault на автомобильной выставке в Мюнхене. Источник: Renault

Внешний вид Renault 5 Prototype основан на оригинальном внешнем виде, однако современный подход виден в формах автомобиля, его отделке и материалах, вдохновленных мировыми трендами в технике и промышленном дизайне. Автомобиль получил узнаваемый силуэт и пропорции, светотехнику и угол наклона задней стойки.

Источником вдохновения для прототипа послужила легендарная модель Renault 5. Источник: Renault

Новинка будет использовать модульную электрическую платформу CMF-EV, которая разработана инженерами альянса Renault Nissan. Она уже нашла применение на моделях Renault Megane E-Tech Electric и кроссовере Nissan Ariya. Платформа CMF-EV станет основой для создания доступных электромобилей для широкого круга пользователей. Она позволит сократить общую стоимость автомобиля на 33% по сравнению c нынешними аналогами.

Новинка будет использовать модульную электрическую платформу CMF-EV. Источник: Renault

Напомним, что в рамках стратегии eWays ElectroPop концерн Renault Group планирует к 2025 году предложить 10 совершенно новых электромобилей, причем 7 из них будут нести эмблему Renault. Помимо Renault 5 будет возрождения еще одна легендарная модель – Renault 4.