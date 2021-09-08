Кабмин против статуса основного союзника США вне НАТО

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина выступила против обращения к Конгрессу о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО, сообщает Новое время.

У себя в Facebook Стефанишина назвала такую инициативу неуместной и несвоевременной.

"С точки зрения имиджа страны такая инициатива, за считанные дни после встречи двух лидеров, выглядит как сознательная и недальновидная политическая диверсия" , — отметила она.

По словам вице-премьера, президенты Джо Байден и Владимир Зеленский уже определили формат взаимодействия по вопросам не только национальной, но и региональной безопасности в черноморском регионе, предусматривающий поддержку евроатлантических стремлений Украины, сотрудничество в рамках двустороннего Соглашения о стратегических основах оборонного сотрудничества, сотрудничество в рамках партнерства с расширенными возможностями в рамках НАТО.

Также она подчеркнула, что предложенная на рассмотрение Верховной Рады инициатива не проговаривалась на уровне глав государств.

Также она не приближает Украину к конституционно закрепленному курсу евроатлантической интеграции и членству в НАТО, не имеет практической добавленной стоимости, ведь Украина уже имеет гораздо больше возможностей, чем мог бы дать этот статус.