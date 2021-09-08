Кабмин против статуса основного союзника США вне НАТО
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина выступила против обращения к Конгрессу о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО, сообщает Новое время.
У себя в Facebook Стефанишина назвала такую инициативу неуместной и несвоевременной.
"С точки зрения имиджа страны такая инициатива, за считанные дни после встречи двух лидеров, выглядит как сознательная и недальновидная политическая диверсия", — отметила она.
По словам вице-премьера, президенты Джо Байден и Владимир Зеленский уже определили формат взаимодействия по вопросам не только национальной, но и региональной безопасности в черноморском регионе, предусматривающий поддержку евроатлантических стремлений Украины, сотрудничество в рамках двустороннего Соглашения о стратегических основах оборонного сотрудничества, сотрудничество в рамках партнерства с расширенными возможностями в рамках НАТО.
Также она подчеркнула, что предложенная на рассмотрение Верховной Рады инициатива не проговаривалась на уровне глав государств.
Также она не приближает Украину к конституционно закрепленному курсу евроатлантической интеграции и членству в НАТО, не имеет практической добавленной стоимости, ведь Украина уже имеет гораздо больше возможностей, чем мог бы дать этот статус.
"Никаких гарантий статус "основного союзника вне НАТО" не дает. Афганистан тоже является "союзником вне НАТО". Гарантией безопасности Украины является реформированный в соответствии со стандартами и принципами НАТО сектор безопасности и обороны и усиление сотрудничества с НАТО на всех уровнях", — написала Стефанишина.