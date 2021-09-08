В Днепре неизвестный выстрелил в мужчину на улице

Во вторник, 7 сентября, на Тверской в одном из супермаркетов произошел конфликт между покупателями. Один сделал замечание второму за отсутствие защитной маски на лице, перепалка продолжилась на улице, где один мужчина выстрелил во второго из «Флобера», сообщает Информатор.

Инцидент произошел около 20:30.

По информации из собственных источников, пострадавший получил травму под правым глазом. Стрелком оказался 43-летний местный житель, кроме пистолета, при себе у него был газовый баллончик и электрошокер. Нападавшего задержали и доставили в отделение полиции.