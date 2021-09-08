Арахамия об отставке Шмыгаля: Это фейк

Глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг информацию о том, что в октябре может состояться отставка Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра, а также полная замена состава Кабинета министров Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

"По премьеру, точно - это фейк. Полной замены (Кабмина - ред) не будет" , - сказал он журналистам в кулуарах парламента в среду.

Арахамия также сообщил, что заседание фракции для обсуждения кадровых вопросов ориентировочно состоится в понедельник, 20 сентября, перед началом следующей пленарной недели.