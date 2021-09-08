Кива об адвокатской лицензии: "адвокаты потребуются ребятам из "95 квартала"

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива подтвердил, что действительно сдал экзамен для получения права на занятие адвокатской деятельностью в Украине, сообщает Цензор.НЕТ.

Об этом нардеп рассказал в кулуарах Верховной Рады.