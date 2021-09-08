В итальянском учебнике на карте изобразили Украину частью России

Ложную информацию об Украине нашли в итальянском учебнике по географии для учащихся средней школы, сообщает Буквы.

Об этом заявили в посольстве Украины в Италии.

"Досадные отдельные случаи распространения в итальянских учебниках искаженной информации об Украине, ее истории и актуальной социально-политическую ситуации не остаются без внимания Посольства Украины в Италии. Мы всегда молниеносно реагируем на подобные манипуляции в информационном пространстве и искренне благодарим неравнодушных граждан, которые привлекают наше внимание к указанным случаям" , - отметили в посольстве.

В итальянском учебнике по географии "Namaskar.Benvenuti nel mondo della geografia" авторства Альберто Фре (Alberto Frè) для учащихся средней школы читатели обнаружили искаженную информацию об Украине и замалчивание фактов российской агрессии.

Посольство уже направило официальное обращение Министерству образования Италии, Ассоциации итальянских издателей и непосредственно издательству вышеупомянутого учебника с призывом исправить указанную статью, в свою очередь, предлагая открытость к сотрудничеству и предоставлению правдивой информации о событиях в Украине.