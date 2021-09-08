Вирусолог рассказал, кто наиболее уязвим перед штаммом "Дельта"

Пандемия коронавируса не сбавляет оборотов. Вирус мутирует и сейчас доминирует штамм под названием "Дельта". Он отличается более высокой заразностью и тяжелым течением, сообщает Clutch.

Профессор прикладной вирусологии Тартуского университета в Эстонии Андрес Меритс сообщил, что более остальных подвержены заболеванию этим вариантом коронавируса непривитые люди.

В зоне риска "подцепить" штамм "Дельта" люди:

которые еще переболели коронавирусной инфекцией;

которые не прививались от коронавируса.

Вирусолог также отметил, что из-за высокой степени распространения, штамм «Дельта» найдет практически всех людей, которые имеют даже минимальные социальные контакты.

Вакцины от коронавируса эффективны от этого штамма и способны облегчить течение недуга в случае болезни.

Андрес Меритс говорит, что привитые люди также могут заболеть. Это связано с тем, что у человека мог не успеть выработаться сильный иммунитет либо же в организм попала слишком высокая доза вируса.

Также эксперт сравнил штамм "Дельта" со штаммом коронавируса "Мю".

"Если их сравнить, то Дельта-штамм как заяц против черепахи. Штамм Мю был распространен в июне в США, тогда примерно 5% случаев заболевания были вызваны им. Сейчас эта мутация вируса практически совсем исчезла, он оказался полностью выбит штаммом Дельта, на долю которого приходится где – то 99% случаев", - пояснил вирусолог.